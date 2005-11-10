Amorim va a ritmi altissimi ma il Milan ora tirerà un po' il fiato: concessa una settimana di stop

Il Milan di Ruben Amorim ha cominciato la stagione con un passo decisamente convincente, superiore a quello delle ultime gestioni rossonere. Dopo undici giornate, il tecnico portoghese ha raccolto 24 punti su 33 disponibili, con una media di 2,18 a partita, frutto di sette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Numeri migliori rispetto ai 22 punti di Allegri e Pioli e ai 17 conquistati da Fonseca. Soltanto lo stesso Pioli, nell'anno dello scudetto, era riuscito a fare meglio con 31 punti.

Quattro vittorie nelle ultime cinque: la svolta rossonera

Il cammino del Diavolo racconta una crescita progressiva. Dopo le vittorie contro Torino e Venezia, sono arrivati alcuni passaggi complicati, tra cui i pareggi con Juventus e Lazio e quello contro il Sassuolo. Decisiva la successiva accelerazione: quattro successi nelle ultime cinque partite, compresi quelli ottenuti a Udine, Genova e nel derby. Una striscia che ha consolidato le ambizioni della squadra, in attesa di trovare continuità anche in Europa.

Riposo e nuovi metodi: Amorim gestisce le energie

Adesso, scrive La Gazzetta dello Sport, Amorim ha scelto di concedere una settimana di riposo a parte del gruppo, considerando gli impegni delle nazionali e i numerosi giocatori alle prese con programmi personalizzati di recupero. Una gestione particolare, che riflette anche la filosofia del tecnico portoghese: allenamenti basati soprattutto sul gioco, senza carichi eccessivi di lavoro atletico e chilometraggio. L'obiettivo è ritrovare tutti nelle migliori condizioni possibili in vista della ripresa.