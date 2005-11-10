Pochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e Inter

Pochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e InterTMW
Alessio Del Lungo
La rinascita della Nazionale passa anche attraverso l'impiego di italiani nel campionato di Serie A. Noi di TuttomercatoWeb, sfruttando i dati forniti da Transfermarkt, abbiamo stilato una classifica che prevede al primo posto la squadra che ha schierato il maggior numero di calciatori convocabili dal ct Roberto Mancini.
Dopo 5 giornate in testa c'è il Cagliari di Pisacane con 13 elementi che hanno collezionato almeno un minuto. Seguono subito dietro con 12 Frosinone e Monza, mentre la prima delle big è l'Atalanta quarta. Si salva il Napoli con 7, male Juventus e Milan con 5, ma soprattutto l'Inter, addirittura ferma a 4. Sorprende anche come Lecce e Venezia per salvarsi abbiano puntato finora rispettivamente su 2 e 1 azzurro. Di seguito nel dettaglio la graduatoria completa, nella quale le società a pari merito sono ordinate seguendo il criterio dell'alfabeto:
La classifica
1. Cagliari - 13 calciatori impiegati
2. Frosinone - 12 calciatori impiegati
2. Monza - 12 calciatori impiegati
4. Atalanta - 8 calciatori impiegati
4. Bologna - 8 calciatori impiegati
6. Fiorentina - 7 calciatori impiegati
6. Lazio - 7 calciatori impiegati
6. Napoli - 7 calciatori impiegati
6. Sassuolo - 7 calciatori impiegati
6. Torino - 7 calciatori impiegati
11. Genoa - 5 calciatori impiegati
11. Juventus - 5 calciatori impiegati
11. Milan - 5 calciatori impiegati
11. Parma - 5 calciatori impiegati
11. Roma - 5 calciatori impiegati
16. Inter - 4 calciatori impiegati
17. Como - 3 calciatori impiegati
17. Udinese - 3 calciatori impiegati
19. Lecce - 2 calciatori impiegati
20. Venezia - 1 calciatori impiegati