Pochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e Inter

La rinascita della Nazionale passa anche attraverso l'impiego di italiani nel campionato di Serie A. Noi di TuttomercatoWeb, sfruttando i dati forniti da Transfermarkt, abbiamo stilato una classifica che prevede al primo posto la squadra che ha schierato il maggior numero di calciatori convocabili dal ct Roberto Mancini.

Dopo 5 giornate in testa c'è il Cagliari di Pisacane con 13 elementi che hanno collezionato almeno un minuto. Seguono subito dietro con 12 Frosinone e Monza, mentre la prima delle big è l'Atalanta quarta. Si salva il Napoli con 7, male Juventus e Milan con 5, ma soprattutto l'Inter, addirittura ferma a 4. Sorprende anche come Lecce e Venezia per salvarsi abbiano puntato finora rispettivamente su 2 e 1 azzurro. Di seguito nel dettaglio la graduatoria completa, nella quale le società a pari merito sono ordinate seguendo il criterio dell'alfabeto:

La classifica

1. Cagliari - 13 calciatori impiegati

2. Frosinone - 12 calciatori impiegati

2. Monza - 12 calciatori impiegati

4. Atalanta - 8 calciatori impiegati

4. Bologna - 8 calciatori impiegati

6. Fiorentina - 7 calciatori impiegati

6. Lazio - 7 calciatori impiegati

6. Napoli - 7 calciatori impiegati

6. Sassuolo - 7 calciatori impiegati

6. Torino - 7 calciatori impiegati

11. Genoa - 5 calciatori impiegati

11. Juventus - 5 calciatori impiegati

11. Milan - 5 calciatori impiegati

11. Parma - 5 calciatori impiegati

11. Roma - 5 calciatori impiegati

16. Inter - 4 calciatori impiegati

17. Como - 3 calciatori impiegati

17. Udinese - 3 calciatori impiegati

19. Lecce - 2 calciatori impiegati

20. Venezia - 1 calciatori impiegati