Spalletti: "Mi farebbe piacere avere Allegri vicino. È un grande amico, dopo lo cercherò"

Luciano Spalletti vivrà Juventus-Napoli sulla graticola perché un'eventuale sconfitta dei bianconeri lo condannerebbe molto probabilmente all'esonero. L'allenatore toscano è tornato a parlare anche di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza, con la gente che non ha dimenticato la mancata stretta di mano tra i due nel 2023: "Mi farebbe piacere avere Max nella panchina vicino (è squalificato, ndr). Dopo la partita andrò a cercarlo perché è un grande amico e un grande allenatore".

Che cosa serve per vincere domani?

"Noi dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto alla partita contro il Genoa. Ci vuole qualcosa che sia infrangibile dal punto di vista di testa: i muscoli possono calare di forza, subire qualcosa, ma alla testa non gli è permesso. Da lì si ricreano le cose, i presupposti, per ribaltare qualsiasi momento di sport e di vita".

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