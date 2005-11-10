Il Bologna vola con Palladino. È anche la prima vittoria in casa del campionato

"La grande squadra è quella che da domani pensa al Monza, sabato sarà la partita più difficile". Così aveva detto Raffaele Palladino ai giocatori del suo Bologna nel cerchio post-partita a San Siro, appena prima di far scattare la festa per il poker sul campo del Milan, e si direbbe che i suoi giocatori lo abbiano ascoltato.

Interrotto anche il digiuno casalingo

Nella prima partita della 10^ giornata di Serie A, il Bologna prosegue nella sua marcia e batte 2-1 in rimonta il Monza, in quella che era anche per il tecnico di Mugnano una sorta di 'partita del cuore'. E che ha permesso tra le altre cose agli emiliani, arrivati nella sua gestione a 13 punti in 6 partite, più di 2 di media a gara, di interrompere il tabù casalingo al Dall'Ara: è allo stesso tempo la prima vittoria rossoblù in casa di questo campionato e la prima tra le mura amiche del nuovo corso con Palladino. Il cammino, fin qui, è talmente robusto che autorizza anche i più critici osservatori a riaprire una parentesi europea per gli emiliani.

Voto 7 nelle pagelle di Bologna-Monza

La svolta impressa da Palladino al Bologna si ritrova anche nelle pagelle di TMW di Bologna-Monza 2-1. Nelle quali il tecnico rossoblù si prende un bel 7 come voto, con la seguente motivazione nel giudizio: "13 punti in 6 partite, conquistati a prescindere da moduli e interpreti in campo. Forse è preso, ma la sensazione è che il suo Bologna possa puntare all'Europa".