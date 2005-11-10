“Ho detto che può superare Higuain per motivarlo… ci gioco un po’. Diciamo che se arriva a 30 sono contento”. Era il 2 ottobre scorso e Gian Piero Gasperini parlava così delle potenzialità realizzative di Donyell Malen. Il riferimento era al record di 36 gol in un singolo campionato di Serie A, stabilito da Gonzalo Higuain con il Napoli nel 2015-16 e poi eguagliato da Ciro Immobile con la Lazio nel 2019-20. Un mese e mezzo dopo, con il poker realizzato al Parma, il centravanti della Roma è arrivato a 12 reti nelle prime dodici giornate di campionato, pur avendo disputato undici partite. Numeri che rendono decisamente attuale il confronto con i due primatisti.

Malen meglio di Higuain, ma Immobile aveva segnato di più

Nella stagione 2015-16, dopo dodici giornate, Gonzalo Higuain aveva segnato 9 gol. Il nono, decisivo per la vittoria del Napoli con l'Udinese, era arrivato l'8 novembre 2015. Il Pipita avrebbe poi accelerato, chiudendo il girone d'andata a 18 reti e arrivando a 36 all'ultima giornata, grazie alla tripletta con il Frosinone. Ancora migliore era stato l'avvio di Ciro Immobile nel 2019-20: dopo dodici turni, l'attaccante della Lazio aveva già segnato 14 gol, l'ultimo nel 4-2 rifilato al Lecce il 10 novembre. Malen si trova dunque esattamente a metà strada tra i due: tre reti di vantaggio rispetto all'argentino, due da recuperare sull'italiano.

Per raggiungere il record, Malen dovrà segnare altri 24 gol nelle restanti 26 giornate, mantenendo una media di poco inferiore a una rete a partita. Finora sta facendo addirittura meglio, con dodici centri in undici presenze. La difficoltà principale sarà conservare questa continuità nell'arco dell'intera stagione, anche considerando gli impegni europei della Roma. Gasperini, che già a settembre aveva paragonato per caratteristiche l'olandese a Higuain, conosce bene le qualità del proprio centravanti. E magari, dopo il poker di Parma, può cominciare a prendere più seriamente in considerazione quei 36 gol che a ottobre aveva indicato soprattutto come uno stimolo.