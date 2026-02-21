Napoli, parla l'ex CT. L'apertura de Il Mattino: "Pandelli: talento e coraggio. Vergara stupirà ancora"
TUTTO mercato WEB
Domani il Napoli sarà impegnato a Bergamo contro l'Atalanta, partita nella quale dovrà fare a meno di Scott McTominay per un problema fisico. Per l'occasione, il quotidiano Il Mattino ha intervistato l'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, per parlare del momento degli uomini di Conte e delle prospettive di crescita in casa Napoli.
"Pandelli: talento e coraggio. Vergara stupirà ancora" è il titolo che in prima pagina preannuncia l'intervista al ct, in edicola quest'oggi assieme a Il Mattino.
Altre notizie Rassegna stampa
Lecce, serve un’altra impresa al Via del Mare. Edicola del Sud: "Con l'Inter Di Francesco sogna il terzo successo consecutivo"
Crisi senza fine, contro il Sassuolo il Verona tocca il fondo. Il Corriere di Verona: "Hellas, è notte fonda"
Derby e riscatto, il Pisa tra emergenza e scelte. Il Corriere Fiorentino: "Hiljemark scioglie il rebus portiere. A Firenze è sfida vera"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente scomodo per Inzaghi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile