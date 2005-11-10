Lazio, Isaksen esalta Provstgaard: “Il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via"

Da giovane promessa a punto di riferimento per la Lazio e per la Danimarca. La crescita di Oliver Provstgaard non è passata inosservata, soprattutto agli occhi del connazionale e compagno di squadra Gustav Isaksen, che dal ritiro della Nazionale danese ha raccontato il percorso del difensore biancoceleste. Un'evoluzione costruita attraverso il lavoro quotidiano e la capacità di farsi trovare pronto quando è arrivata l'occasione di giocare con continuità.

Isaksen racconta Provstgaard: “Fin dal primo giorno si è fatto in quattro”

L'esterno della Lazio ha sottolineato soprattutto l'atteggiamento mostrato dal compagno fin dal suo arrivo a Roma: “Il fatto che ora stia offrendo prestazioni fantastiche è un conto, ma fin dal primo giorno è stato il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via: si è fatto davvero in quattro. La gente è rimasta davvero sorpresa, perché nessuno conosceva lui o il Vejle. In quei contesti non conta tanto ciò che hai ottenuto in passato, ma solo quello che dimostri durante gli allenamenti e che tipo di persona sei. Provstgaard l'ha capito bene e fin dal primo giorno ha dimostrato di voler essere qui e di avere le qualità necessarie per rimanerci”.

Il rapporto tra Isaksen e Provstgaard e l'ambientamento a Roma

Isaksen ha poi raccontato il legame instaurato con il connazionale, aiutato anche fuori dal campo nei primi mesi italiani: “È stato molto umile e consapevole che, anche senza giocare, avrebbe potuto imparare da chi gli stava davanti. E poi, quasi senza accorgersene, è arrivata la sua chance, perché se l'è guadagnata. Ci siamo aiutati molto a vicenda, anche fuori dal campo. Passiamo tanto tempo insieme. Io avevo già molta esperienza, per questo gli ho dato diversi consigli. Per esempio, ha iniziato subito a seguire le lezioni con il mio tutor di italiano e ha trovato una sistemazione a Roma”.