Da Parigi al calcio olandese, il percorso è stato lungo e pieno di ostacoli. Daouda Weidmann è una delle sorprese della stagione in Eredivisie e il suo rendimento con il Twente ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Una crescita arrivata dopo un percorso tutt’altro che semplice, iniziato nel settore giovanile del PSG.

Dalla coppia con Zaïre-Emery alla rinascita al Twente

Weidmann faceva parte della stessa generazione di Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons e Ayman Kari, ma alcuni problemi fisici ne hanno rallentato l’ascesa fino a impedirgli di esordire con la prima squadra parigina. Nel 2022 ha scelto l’estero, passando dal Torino (33 presenze in Primavera con 4 gol e 7 assist) prima dell’esperienza in Olanda con il Waalwijk. Dal 2025 veste la maglia del Twente, dove ha trovato continuità.

Il centrocampista classe 2002 sta mostrando qualità tecniche, visione di gioco e capacità negli ultimi metri: il suo bottino stagionale è già di 6 gol e 7 assist. Il tecnico Erik ten Hag lo ha definito un giocatore "eccezionale".

Il Villarreal osserva il francese insieme a club di Bundesliga

Le prestazioni di Weidmann hanno acceso l’interesse del mercato. Il Twente vorrebbe blindarlo con un rinnovo, ma diversi club hanno già iniziato a monitorare la situazione. Tra questi c’è il Villarreal, oltre ad alcune società tedesche abituate a partecipare alle competizioni europee, come Eintracht e Lipsia. Dopo anni difficili, il francese si gode il momento senza perdere concentrazione: l’obiettivo resta continuare a crescere con il Twente.