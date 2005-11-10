Intervenuto ai microfoni del Resto del Carlino, il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato degli obiettivi che ha adesso la squadra dopo le cinque vittorie nelle ultime sei: "Dobbiamo restare con i piedi per terra: il mese che ci aspetta ora è decisivo. Se usciremo bene da questo ciclo, capiremo dove possiamo arrivare. Io personalmente punto in alto, dal decimo posto in su. Vorrei ripetere le grandi cose fatte con Motta e Italiano".

A giugno va in scadenza: futuro a Bologna?

"Io qui sto bene, come mia moglie e anche mio figlio che si è fatto molti amici e parla pure bolognese. Penso tanto a lui, alla famiglia, perché non ho più 20 anni e non sono più da solo, quindi le decisioni vanno condivise. Non si è ancora parlato di niente con la società, ma sono sereno perché so che se continuo così, sarà solo una formalità. Io sono concentrato sulle partite. Se me lo chiedete, sì, io mi ci vedo a vita qui".

Nessuna tentazione araba?

"Mi diverto ancora qui, ad alti livelli, non ho mai guardato ai soldi. Quello che ho guadagnato, l’ho guadagnato. Certo, là mi offrivano molto di più. Ma io valuto tutto, la qualità della vita in primis anche se rispetto molto il movimento calcio in Arabia perché hanno molta passione".