Dopo la sosta, la Fiorentina è chiamata a dare continuità ai tre risultati utili consecutivi contro il Monza nel posticipo del lunedì in programma alle 20:45. A tal proposito oggi pomeriggio Paolo Vanoli interviene alle 15:00 in conferenza stampa dal 'Wind3 Media Center' del Rocco B. Commisso Viola Park. Segui la diretta testuale su TuttomercatoWEB.com.

Ore 15:05 - inizio della conferenza stampa

Come stanno gli infortunati? Atta torna tra i convocati?

"Ndour ha fatto un lavoro a parte e domani si aggregherà al gruppo. Njie ha preso una botta in Nazionale ma è tornato bene e ha recuperato. Oulai è tornato bene, ha anche il morale alto dopo il gol. Fagioli ha morale diverso ma è carico. Atta è stato con noi in gruppo e penso che a Monza ci sarà".

Pensa di sgravare di compiti difensivi Mastantuono?

"Mi dispiace che voi mettiate in giro le voci che un attaccante debba stare vicino alla porta per forza. Sono vostre illazioni. Kvara disse che se non faceva la fase difensiva non giocava. Oggi il calcio è fatto di doppie fasi. Serve essere bravi noi a non fargliela fare migliorando quella offensiva. Ma un giocatore deve essere completo se vuole stare ad altissimi livelli. Io non ho mai visto nessun allenatore che non fa fare la fase difensiva ad un suo giocatore. Lui deve migliorare, ha fatto un passo indietro venendo alla Fiorentina a posta".

Che impressione le ha fatto il Monza e Varela?

"Sono una squadra ben organizzata con un bravissimo allenatore. Sono una squadra verticale, che gioca uomo su uomo, servirà essere bravi a velocizzare il gioco senza tenere troppo la palla. Loro sono primi quasi in tutto sul piano fisico, sarà una gara complicata. Tutte le squadre che hanno giocato lì hanno sofferto".

Si aspetta una ripartenza diversa rispetto alla scorsa sosta?

"La prima sosta è stata un'esperienza nuova per tutte. Tre settimane di stop sono state difficili, mentalmente lo stacco è stato un buco grande. Lunedì dovremo fare uno step in più".

Come ha preparato la partita?

"Per me le partite sono tutte difficili, dalle big alle piccole. Veniamo da un periodo positivo, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. Ora però servono punti. Dobbiamo avere la nostra mentalità per affrontare tutte le squadre".

Quello di Atta sarà un recupero graduale? Nella sua idea tattica dove può disporsi?

"Noi dobbiamo guardare la Fiorentina come squadra e non come singoli. Abbiamo tanti talenti ma serve equilibrio. Lui è un giocatore importante e sono contento di ritrovarlo. Ma è stato fuori parecchio e il minutaggio è normale che sarà graduale. Ho la fortuna di avere tanta scelta. L'importante è sapere che la squadra è la cosa più importante".

Contenti di Njie? Può partire dal 1'?

"Siamo orgogliosi e contenti della sua crescita che lo ha portato in Nazionale. Ora per lui arriva il difficile, perché si deve confermare: prima aveva potenzialità, ora serve continuità per stare ad alti livelli. non dimentichiamoci che dietro c'è anche Gnonto che può partire dall'inizio. Vediamo come sta Njie per la rifinitura".

Che sosta è stata per Pellegrino?

"Ho parlato tanto con lui ma come con altri. Lui è arrivato con entusiasmo, sta facendo bene. Non sottovaluterei la crescita di Beto, anche lui ci toglierà grandi soddisfazioni".

Ha paura dell'approccio dopo la sosta?

"Paura no, timore sì. A volte i giovani non hanno la capacità di fare switch on switch off come i campioni. Questo è il bello e il brutto di avere una squadra giovane. Ma sta a me insegnarlo, il gruppo è sano e ha voglia di portare la Fiorentina al top. Contro la Juve non hanno mollato fino alla fine".

Se avesse la possibilità di scegliere un regalo sul mercato?

"Sceglierei la vittoria contro il Monza".

Si è fatta un'idea del perché la difesa prende ancora tutti questi gol?

"Non è come quella dell'anno scorso. A parte De Gea il resto sono tutti nuovi. Se vado a vedere il calcio italiano, tante squadre prendono più gol. Da una parte c'è più coraggio come abbiamo fatto noi, contro la Juve se guardate la formazione abbiamo messo in campo una formazione coraggiosa. Dietro stiamo lavorando, dobbiamo continuare a farlo. Mi è dispiaciuto non avere Dragusin perché in ritiro con la Nazionale. Indipendentemente da un filtro a metà campo, che è un altro aspetto, dietro dobbiamo lavorare meglio sulla tattica individuale. Questo è un aspetto che in Italia si è un po' perso. Poi la fase difensiva dipende anche dal non perdere tanti palloni, sulle preventive. Ci sono tanti aspetti da considerare ma sicuramente serve migliorare".

fine della conferenza stampa