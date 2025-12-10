Qarabag-Ajax, le formazioni ufficiali: olandesi a caccia della prima vittoria nel girone
Alle 18:45 si apre il mercoledì di Champions League con la sfida tra Qarabag e Ajax. Azeri reduci dal ko al Maradona contro il Napoli e al momento occupano la 21esima posizione a quota 7 punti; olandesi fanalino di coda ancora a zero punti. Queste le formazioni ufficiali del match:
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran.
A disposizione: Magomedaliyev, Buntic, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Huseynov.
Allenatore: Gurban Gurbanov.
AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Lucas Rosa; Mokio, Itakura, Steur; Gloukh, Dolberg, Moro.
A disposizione: Heerkens, Pasveer, Wijndal, Regeer, Godts, Edvardsen, Klaasen, Konadu, Van Den Boomen, Fitz Jim, Bounida, Van De Lans.
Allenatore: Fred Grim.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP