Champions League, Cornelius affonda il sottomarino del Villarreal. Prima vittoria per l'Ajax

Tanti gol in questo inizio di mercoledì di Champions League, che si è aperto con due vittorie in trasferta: quella per il pareggio per 2-3 del Copenaghen in trasferta a Villarreal e quella per 2-4 dell'Ajax sul campo del Qarabag.

Sul campo del Villarreal, dopo un primo tempo con il Copenaghen concluso in vantaggio dalla formazione danese grazie alla rete immediata realizzata da Mohamed Elyounoussi al secondo minuto, nella ripresa si anima il match. Il 'Submarino amarillo' trova il pareggio al 47' col la firma di Comesana, ma un minuto più tardi il Copenaghen torna in vantaggio grazie ad Achouri. Non passa molto tempo perché gli spagnoli firmino il 2-2 grazie a Oluwaseyi, ma al 90' l'ex Atalanta e Parma Cornelius, regala tre punti importantissimi ai suoi.

Finisce 2-4, invece, tra Qarabag e Ajax, con i lancieri che riescono a muovere finalmente una classifica che li vedeva ancora a zero punti. A passare in vantaggio, al 10', sono gli azeri con il gol di Duran, a cui segue il pareggio al 39' di Dolberg. Nella ripresa Matheus Silva manda il Qarabag sul 2-1 ma quando all'orizzonte si profilava l'ennesima sconfitta, ecco che l'uno-due fulmineo al 79' e al 83' di Golukh e Gaaei e il sigillo al 90' sempre di Golukh, regalano agli olandesi una vittoria che magari non farà classifica, ma certamente morale.