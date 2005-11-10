Tra i protagonisti della vittoria del Milan sul Frosinone per 5-1, Adrien Rabiot ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista francese ha parlato soprattutto della crescita collettiva e dell'identità che i rossoneri stanno costruendo, soffermandosi anche sull'importanza di Gonçalo Ramos all'interno del gruppo.

"Dobbiamo restare concentrati per 90 minuti"

"Il nostro problema è che dobbiamo essere concentrati per 90 minuti. Oggi è andata bene, anche se alla fine abbiamo concesso un po', ma è normale. Stiamo crescendo come squadra: nella qualità del gioco, nello spirito e nella capacità di sacrificarci per tutta la partita, tutti quanti", ha spiegato Rabiot. Il francese ha poi elogiato l'atteggiamento di Gonçalo Ramos, autore di una rete nella goleada di San Siro: "È il primo che riesce a segnare dopo tanto tempo. Oggi ho visto che aveva un po' male alla coscia. So che è un giocatore importantissimo per noi e abbiamo tante partite: ho chiesto anche al mister di farlo riposare un po'".

Infine, Rabiot ha ribadito la soddisfazione per la prestazione complessiva del Milan: "Oggi è stato molto positivo l'atteggiamento di tutti e dobbiamo continuare così". Un messaggio che conferma la fiducia del gruppo nel lavoro portato avanti da Ruben Amorim.