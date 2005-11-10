Il tecnico del Sassuolo Roberto D'Aversa analizza così in conferenza stampa la sfida persa oggi in casa contro il Genoa.

Il cambio modulo era per sorprendere i giornalisti o De Rossi?

"Non avevamo Adzic e Bakola per degli infortuni, si è ragionato anche sul fatto della peggior difesa e di restare con dei cambi a centrocampo, ma indipendentemente dal modulo bisogna concretizzare le palle gol create, la prima occasione l'abbiamo avuta noi con Laurienté, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare ma se concedi gol facilmente, come nel primo caso su un rinvio del portiere, sul secondo non avere le preventive perché un errore ci può stare, allora tutto diventa difficile".

Sull'atteggiamento e il momento della squadra

L'è piaciuto l'atteggiamento dei suoi nonostante il ko?

"Sotto il punto di vista dell'atteggiamento non posso rimproverare nulla, ma se abbiamo la peggior difesa vuol dire che c'è da lavorare, ma finché c'è da lavorare su aspetti tecnici siamo qui per lavorare, più difficile lavorare quando non c'è questo atteggiamento. Oggi il Genoa è stato più bravo di noi a sfruttare quelle due circostanze, poi diventa tutto più difficile".

Vede una via d'uscita da questa situazione? Il problema è prendere gol a squadra schierata, è un problema tecnico o di testa?

"Riguarderò le immagini. Il primo gol lo abbiamo preso sul rinvio del portiere perché eravamo in aggressione in avanti. Oggi avevamo preparato l'aggressione alta quando loro iniziavano dal basso, ma anche il secondo gol nasce da una situazione simile, è diverso da come è successo con Fiorentina o Roma. Sono successi degli errori ma non è dovuto al fatto che fossimo dietro la linea della palla. Non sono felice oggi ovviamente, dovrebbero rinchiudermi da qualche parte, ma questa squadra ha qualità per uscire da questa situazione ma le qualità tecniche non bastano, in Serie A chi ha più voglia porta a casa il risultato ma la differenza oggi con il Genoa è stata questa e il Genoa è stato più bravo di noi"