Un episodio destinato a rimanere impresso dalle parti di Marsiglia, per la portata dell'evento e le conseguenze generate. Nell'estate del 2025, l'OM aveva lanciato la sua stagione da incubo con una partenza clamorosa, quando ancora in panchina c'era Roberto De Zerbi. Si tratta di Adrien Rabiot, attuale centrocampista del Milan, che ha lasciato in tutta fretta il club francese dopo una rissa scoppiata con il suo ex compagno di squadra Jonathan Rowe, subito dopo una sconfitta a Rennes. A più di un anno di distanza, l'episodio fa ancora discutere.

Perché è stato riesumato

Una settimana fa, l'ex direttore del calcio dell'Olympique Marsiglia Medhi Benatia è tornato sulla vicenda con fare amareggiato: "Speravo che mi mandasse un messaggio. Ma passano 48 ore e non ci sono scuse, non c'è niente. Le scuse arrivano solo dopo, durante una riunione, quando si decidono le sanzioni ed è finita", ha raccontato l'ex Roma e Juventus di recente a Canal+.

Il passato

Divenuto il padrone del Milan, Adrien Rabiot, dal canto suo, non pensa più a quanto accaduto all'OM: "È lontano, è passato più di una stagione", ha sottolineato il francese nella trasmissione Téléfoot. "Nel frattempo, ho vissuto talmente tante cose sia al Milan che in nazionale. Sulle cose presenti, bisogna cercare di concentrarsi, di godersi quei momenti e di non rimuginare su ciò che è successo. Non si può cambiare qualunque cosa accada". Concludendo con serenità: "Sono sempre in pace".