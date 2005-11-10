Italia-Belgio 2-2, le pagelle: Ekhator, ingresso show. Lulli al piccolo trotto. E Inacio convince già

LE PAGELLE DELL’ITALIA UNDER-21 (di Andrea Giannattasio)

Daffara 6,5 - Dopo un avvio da spettatore non pagante è decisivo nel salvare il risultato sul sinistro di Vermant ma nulla può sull’uno-due ospite dove le dormite in difesa non lo aiutano. Da applausi, nella ripresa, i suoi interventi prima su Nonge e poi su Lokesa che evitano un passivo peggiore, così come la parata (decisiva) al 93’ su Duranville.

Lulli 5,5 - Il vestito di terzino destro non sembra metterlo in avvio a suo agio, visto che è per colpa del suo mancato fuorigioco che il Belgio trova il punto dell’1-1 con Mirisola. Alla distanza, però, cresce pur senza regalare gli strappi che in maglia giallorossa gli sono consueti. (Dal 55’ Kouadio 6 - Complice lo svantaggio, si trasforma subito in un box to box proponendosi spesso anche nella metà campo avversaria e chiedendo a gran voce il pallone).

Chiarodia 5,5 - La sua scivolata in avvio sul tiro a botta sicura di Mirisola rimedia a una dormita collettiva della difesa ma rimane piantato in area quando in avvio di secondo tempo il Belgio passa in vantaggio (Dal 55’ Mane 5,5 - Il tempo di entrare, di innescare una discussione dai toni poco concilianti con Fofana e di beccarsi un giallo sacrosanto. Poco altro, per il resto).

Comuzzo 5,5 - Si presenta con uno scivolone che per poco non spiana la strada al vantaggio del Belgio, poi prima partecipa alla voragine che porta all’1-1 belga poi in avvio di ripresa tiene in gioco Mirisola in occasione del vantaggio ospite. Nella ripesa balla ancora ma tiene un po’ più botta.

Bartesaghi 6 - Parte al piccolo trotto e alla terza (vera) penetrazione del Belgio, si perde Mirisola in occasione del pareggio. Nervoso, si prende un giallo gratuito fermando in ripartenza Sagrado. Nel secondo tempo, si prende gli applausi per un assolo sulla fascia mal gestito dai suoi compagni ed è uno dei più convinti a credere nel pareggio.

Lipani 5,5 - Costretto a fare i conti con un giallo dopo appena 6’ dal fischio d’inizio, non dà mai la sensazione di poter incidere più di tanto. Al netto dell’appuntamento amichevole, dal capitano era lecito aspettarsi qualcosa di più.

Faticanti 5 - In avvio fa quello che può e spesso, quando è il Belgio a condurre il gioco, è costretto a girare a vuoto. Incassato il secondo gol, Baldini decide di alzare il livello in regia inserendo Amatucci. (Dal 55’ Amatucci 6,5 - Tenta di dare ordine con la sua solita lucidità alla manovra azzurra e l’imbucata con cui permette ad Ekhator di conquistarsi il rigore è da applausi).

Dagasso 6 - I suoi primi sussulti arrivano in chiusura di tempo, quando prima cestina un cioccolatino di Lulli sparandolo sul fondo e poi quando regala a Camarda un filtrante velenoso che il 2008 manda sul fondo di poco. Nella ripresa manda alto da buona posizione. (Dal 79’ D’Uffizi SV - Compiccia il giusto in una gara non facile).

Cherubini 6 - Al secondo gol con l’Under-21, il talento di scuola Roma è bravo a fiondarsi su un pallone calciato da Inacio (e deviato da Camarda) su cui Pieklak pasticcia in area piccola. (Dal 55’ Cacciamani 6 - Si dà da fare per aumentare la qualità in zona offensiva).

Camarda 6 - Centravanti più di sponda che di sfondamento, ci mette il piede in occasione del vantaggio azzurro e nel finale di tempo, di prima, va vicino al 2-1. (Dal 62’ Ekhator 6,5 - Con meno di mezz’ora a disposizione riaccende con cattiveria il reparto offensivo: subito un suo colpo di testa da corner di poco fuori poi il rigore conquistato - e trasformato - nel finale che vale il 2-2).

Inacio 6 - Il Picchi si esalta ogni qual volta il figlio d’arte sfiora il pallone. Alla prima da titolare in Under-21, il talento del Dortmund non delude e prima chiama alla risposta Pieklak e poi favorisce con un tracciante il tap-in vincente di Cherubini. Da oggi Baldini sa di poter contare su una risorsa in più. (Dal 55’ Fini 6 - Un po’ troppo poco rispetto a quello a cui ci aveva abituato ma non demerita).

Allenatore: Baldini 6 - I cinque cambi iniziali rispetto alla sfida con la Francia si avvertono subito (e menomale che ieri aveva chiesto la stessa grinta vista a Laval…), visto che la sua squadra, dopo l’1-0, conserva il vantaggio per appena 100” e in difesa si rivela fin troppo fragile. Incassato il secondo gol, decide di inserire alcuni titolari e in effetti il baricentro della squadra si alza subito (al netto di nuove falle difensive). Il pari nel finale su rigore ripaga la voglia di non aver mollato mai.