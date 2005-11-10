Ramos bocciato, gli altri due promossi: come fruttano quei 150 milioni investiti dal Milan

Sono passate 11 partite dall'inizio della Serie A 2026/27, con l'arrivo della sosta per le nazionali che spezzerà il mese di novembre per il calcio dei club, può essere l'occasione buona per un nuovo bilancio sullo stato dell'arte nel massimo campionato italiano, ora che questo è stato completato quasi per un terzo.

73 milioni per 2 gol è troppo

Un'analisi non può che vertere per esempio sul contributo dato alle singole squadre dai rispettivi nuovi acquisti e questo si fa particolarmente interessante, per esempio, nel caso del Milan e dei 150 milioni di euro messi sul piatto per i tre colpi principale dell'estate rossonera. Investimenti che stanno fruttando in modo diverso: partendo dal caso più noto, il rendimento di Goncalo Ramos fino a qui per esempio non giustifica la spesa da 73 milioni di euro. Il portoghese ha sì portato in cambio movimento e capacità di aprire gli spazi, ma anche la 'miseria' di 2 gol in campionato. Tutto davvero troppo poco.

Moreira sembra valere ogni milione

Il discorso si cambia se invece ci concentriamo su Diego Moreira, costato 50 milioni di euro di parte fissa nello scorso calciomercato estivo, ma può arrivare fino a 70 con i bonus. Nonostante il minutaggio modesto a propria disposizione, l'esterno (che poi, siamo sicuri che abbia un ruolo preciso e che sia proprio quello?) ha messo a segno 4 gol e 3 assist in Serie A, regalando peraltro al popolo rossonero la magica notte del trionfo nel derby contro l'Inter, che ha tanto della sua firma.

Gila leader centrale e anche sulla fascia

C'è tanto anche di Mario Gila, in questo Milan. Acquisto più 'modesto' rispetto agli altri due in questo articolo, il difensore spagnolo è stato pagato 30 milioni di euro dalla Lazio nonostante la vicinanza alla fine del contratto e nelle sue prime uscite con il Diavolo si è capito il perché. Leader da centrale, si è anche adattato senza troppi patemi d'animo a giocare sulla fascia destra.