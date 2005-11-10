Zero rigori in 11 giornate, la " sudditanza" è sparita: la nuova dimensione della Juventus

Undici giornate di Serie A e la Juventus non ha ancora calciato un rigore. Un dato particolare, soprattutto considerando il peso storico del club, che riaccende il dibattito sugli episodi arbitrali e sulla nuova dimensione vissuta dai bianconeri nel calcio italiano. La squadra di Luciano Spalletti non è però l’unica a trovarsi a quota zero: anche la Roma non ha ancora beneficiato di un penalty, mentre le altre big ne hanno beneficiato (Como 1, Milan e Inter 2, Lazio 3).

Il caso Joao Mario e il confronto con il passato

L’attenzione è tornata sull’argomento dopo il tocco di mano di Joao Mario nella sfida contro la Fiorentina. Secondo Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale e oggi opinionista, l’episodio era da rigore: "È vero che il pallone arriva da un compagno, ma il braccio è largo e il fatto che lui potesse toglierlo lo rende un intervento da rigore". Spalletti non ha voluto alimentare polemiche, ma ha lasciato intendere la propria opinione: "Non ho bisogno di rivederlo, l’ho già visto in campo".

Una Juventus diversa anche dal punto di vista arbitrale

La Juventus, sottolinea il Corriere dello Sport, non ha ricevuto rigori né a favore né contro e il tema si intreccia con il cambiamento del ruolo del club negli equilibri del calcio italiano. Per anni la Juventus è stata considerata una società centrale e spesso accusata di ricevere trattamenti privilegiati. Oggi, invece, quella percezione sembra essersi ribaltata e la famosa "sudditanza" è sparita.