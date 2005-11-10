Como decimato in attacco, Fabregas spera in 3 recuperi dopo la sosta. Kean punta la Juve

Una sosta benedetta per Cesc Fabregas, che avrebbe certamente preferito arrivarci dopo un risultato diverso dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter. Il secondo ko in campionato del Como, però, passa in secondo piano rispetto alla necessità di recuperare energie e soprattutto uomini. L'emergenza riguarda in particolare il reparto offensivo, dove le assenze di Assane Diao, Jayden Addai, Moise Kean e Jesus Rodriguez hanno ridotto le alternative. A queste si aggiunge quella del difensore Trevoh Chalobah, ormai vicino al rientro.

Diao e Addai, obiettivo Cagliari. Kean spera nella Juventus

Le attenzioni dello staff medico sono concentrate soprattutto sui recuperi degli attaccanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, Diao, fermatosi a Rotterdam per una lesione al flessore della coscia sinistra, punta alla sfida contro il Cagliari del 21 novembre. Anche Addai spera di tornare a disposizione per quella data, ma dopo il precedente infortunio al tendine d'Achille la prudenza sarà massima. Situazione più delicata per Moise Kean: il centravanti, alle prese con un problema alla tibia, dovrà sottoporsi a un trattamento specifico. Lo stop previsto è di circa cinque settimane, ma il Como spera di anticipare i tempi, magari per la partita contro la Juventus del 29 novembre.

Douvikas sotto pressione, Fabregas cerca alternative

L'emergenza ha costretto Fabregas a chiedere gli straordinari ai giocatori rimasti disponibili. Emblematico il caso di Tasos Douvikas, praticamente sempre titolare nelle ultime dieci gare, con 1.103 minuti accumulati. Il greco ha dovuto sostenere un carico importante anche a causa dell'assenza prolungata di Kean. La sosta rappresenta quindi un'occasione preziosa per riorganizzare le rotazioni offensive, recuperare alternative e presentarsi alla ripresa con una rosa finalmente più completa.