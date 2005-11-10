Da erede di Jordi Alba a ultima scelta: Flick ha deciso, Balde è fuori dal progetto Barça

Alejandro Balde sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua esperienza al Barcellona e della sua carriera. Il terzino sinistro, dopo essersi imposto subito come titolare e come uno dei giocatori più interessanti anche in ottica nazionale, ha progressivamente perso centralità nel progetto tecnico di Hansi Flick. Una situazione che non sembra più legata soltanto alle rotazioni, ma a una vera e propria perdita di fiducia da parte dell’allenatore tedesco.

Stella con Xavi, terza scelta con Flick

Classe 2003, Balde sembrava destinato a raccogliere l’eredità di Jordi Alba dopo l’esplosione con Xavi. Il Barcellona lo aveva blindato con il rinnovo fino al 2028 e una clausola rescissoria elevatissima, puntando sulle sue qualità: grande velocità, capacità nell’uno contro uno e spinta offensiva costante. I numeri delle ultime stagioni confermano comunque il valore del giocatore: nel 2024/25 ha collezionato 47 presenze complessive, di cui 40 da titolare, mentre nel 2025/26 è sceso in campo 42 volte, partendo dall’inizio in 31 occasioni. Un rendimento frenato però da alcuni problemi fisici, tra cui fastidi alla schiena accusati in estate che hanno complicato la preparazione. Così, Flick ha iniziato a mettere in discussione il suo rendimento. "Balde non ha la fiducia che serve per giocare, la convinzione per attaccare e per fare pressione alta. I terzini sono molto importanti nel nostro gioco", ha spiegato recentemente il tecnico.

Roma e Juventus studiano l’occasione

Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata: Flick ha modificato le gerarchie sulla fascia sinistra e Balde è diventato praticamente l'ultima scelta, alle spalle di Joao Cancelo, Xavi Espart e persino del giovane Brian Fariñas, titolare nell’ultima sfida vinta contro l’Atletico Madrid insieme al portoghese. A questo scenario va aggiunto un dato: la Spagna non lo convoca da ottobre 2023.

Il futuro del giocatore è un tema caldo e il Barcellona sarebbe disposto ad ascoltare offerte importanti, con una valutazione che potrebbe aggirarsi sui 40-45 milioni di euro. Una cifra che rende complicata una cessione a titolo definitivo, ma che potrebbe aprire a formule alternative. In Serie A osservano soprattutto Roma e Juventus ma ci sarà da battere una folta concorrenza. L'addio sembra comunque scontato, per rilanciare una carriera che ha subito troppo presto una brusca frenata.