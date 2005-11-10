Elezioni FIGC, la doppia firma del Genoa resta un caso: comunque vada, sarà ricorso

Se l'inedita commissione elettorale ammetterà Giovanni Malagò, sarà Adriano Galliani - che ieri ha già depositato il suo ricorso contro la nomina stessa della commissione - a impugnare la decisione. Se invece il commissario straordinario della FIGC sarà escluso, il ricorso arriverà da lui. È questo lo scenario a pochi giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle candidature per le elezioni alla presidenza della FIGC, atteso entro sabato 14 novembre. La commissione presieduta dal generale Vincenzo Parrinello deve valutare due sottoscrizioni dello stesso club, il Genoa, finite nei fascicoli di entrambi gli aspiranti presidenti. Per Malagò quella firma vale l’accesso alla corsa del 14 dicembre. Senza il Genoa, scenderebbe da undici a dieci accrediti di Serie A, uno in meno del minimo richiesto. Galliani ha già il sostegno di Assocalciatori e Assoallenatori.

La prima firma, a favore di Galliani, è dell’amministratore delegato del Genoa - che la considera un appoggio e non una vera e propria sottoscrizione -, Andrés Blázquez. Quella per Malagò è, invece, del presidente Dan Sucu. Il 30 ottobre lo stesso Blázquez ha poi inviato a Galliani e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, una PEC per revocare il primo sostegno. Galliani ha comunque allegato la sottoscrizione alla candidatura depositata il 4 novembre: un segnale chiaro in vista di un futuro ricorso. La questione è quale effetto abbia avuto il ritiro, comunicato prima del deposito: il regolamento assembleare richiede l’accredito di almeno la metà più uno dei delegati di una Lega o di una componente tecnica, ma non dice nulla in merito all'eventuale revoca della firma, che comunque non impegna a votare in assemblea elettiva.

Sette giorni per ricorrere al Tribunale Federale

Il regolamento FIGC rinvia alla procedura del CONI. Dalla pubblicazione dell’elenco sul sito federale ci sono sette giorni per rivolgersi al Tribunale Federale Nazionale, sia per chi contesta la propria esclusione sia per un candidato ammesso che impugna l’ammissione di un avversario. È poi possibile presentare reclamo alla Corte Federale d’Appello entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado, mentre resta il dubbio se poi ci si debba rivolgere al Collegio di Garanzia dello Sport o direttamente al TAR Lazio. L'impressione, come detto in apertura, è che in un caso o nell'altro, un ricorso ci sarà comunque.