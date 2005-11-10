Rifiutate due offerte importanti dalla Premier: il Milan vuole blindare Cisse

"Dopo la tripletta in Europa League, devo dire che a me era già tutto chiaro: è stata solo la conferma che ho dato a me stesso che ci posso stare a questi livelli" Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio il suo stato d'animo dopo questo inizio di stagione travolgente con il Milan. "Non l'ho vissuta come un punto d'arrivo, ma come una promessa mantenuta al bambino che ero. E soprattutto come una promessa da mantenere ancora. Anche se arrivavo da un lungo infortunio, anche se sono giovane e devo migliorare in tantissimi aspetti, non ho mai avuto dubbi sulle mie qualità e su dove potessi arrivare. Sono molto esigente con me stesso".

Rinnovo e rifiuti

Anche il Milan non ha alcun dubbio sulle sue qualità, tanto che, a pochi mesi dal suo arrivo, il club è già pronto al rinnovo di contratto con adeguamento fino al 2030. Serve blindarlo, anche perché ci sono diverse squadre che si sono già informate su di lui e che stanno bussando agli uffici di via Aldo Rossi con offerte milionarie. Brighton in primis. Il Milan, dunque, sta parlando con gli agenti di Alphadjo Cisse per cambiare, in ottica migliorativa, le condizioni del suo contratto. Attualmente percepisce circa 800 mila euro all’anno e qui lo stipendio potrebbe lievitare sensibilmente al doppio con la scadenza fissata oltre quella attuale del 30 giugno 2030.