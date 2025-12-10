Fiorentina, Ranieri: "Il gruppo ci crede e sta male. Fatichiamo anche a dormire"
TUTTO mercato WEB
Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev (si gioca domani alle ore 18:45): "Siamo tutti consapevoli del momento in cui troviamo, per tutti noi sono finiti gli alibi, bisogna iniziare a giocare con coraggio e personalità. La squadra è capace di farlo, dobbiamo cambiare tutto".
Ha quindi proseguito e concluso così, il capitano della Fiorentina: "Per fortuna domani c'è già una grandissima occasione per risollevarci un po', soprattutto sul morale. Il gruppo ci crede, sta male per la situazione in cui si trova. Facciamo fatica anche a dormire, ci dispiace tanto però sono sicuro che questo un domani ci porterà a ritrovare il sorriso".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
L'infinito e personalissimo clasico di Guardiola. Che stasera può far esonerare l'allenatore del Real Madrid
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan
Serie A
L'infinito e personalissimo clasico di Guardiola. Che stasera può far esonerare l'allenatore del Real Madrid
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile