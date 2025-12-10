Fiorentina, Ranieri: "Il gruppo ci crede e sta male. Fatichiamo anche a dormire"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev (si gioca domani alle ore 18:45): "Siamo tutti consapevoli del momento in cui troviamo, per tutti noi sono finiti gli alibi, bisogna iniziare a giocare con coraggio e personalità. La squadra è capace di farlo, dobbiamo cambiare tutto".

Ha quindi proseguito e concluso così, il capitano della Fiorentina: "Per fortuna domani c'è già una grandissima occasione per risollevarci un po', soprattutto sul morale. Il gruppo ci crede, sta male per la situazione in cui si trova. Facciamo fatica anche a dormire, ci dispiace tanto però sono sicuro che questo un domani ci porterà a ritrovare il sorriso".