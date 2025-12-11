Champions League, l'Atalanta e altre 4 squadre già certe di andare almeno ai playoff
Dopo i risultati delle gare di mercoledì della sesta giornata, anche Paris Saint-Germain, Manchester City e Atalanta si assicurano un posto agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League 2025/26.
Queste squadre raggiungeranno Arsenal e Bayern Monaco nella fase successiva della competizione. Le prime otto squadre nella classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accederanno agli ottavi di finale.
CHAMPIONS LEAGUE - 6ª GIORNATA
Kairat-Olympiacos 0-1
73' Gelson Martins (O)
Bayern-Sporting 3-1
54' aut. Kimmich (S), 65' Gnabry (B), 69' Karl (B), 77' Tah (B)
Inter-Liverpool 0-1
88' rig. Szoboszlai (L)
Atalanta-Chelsea 2-1
26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)
Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1
21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)
Tottenham-Slavia Praga 3-0
26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)
PSV-Atletico Madrid 2-3
10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)
Union SG-Marsiglia 2-3
5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),
Monaco-Galatasaray 1-0
68' Balogun (M)
Qarabag - Ajax 2-4
10' Duran (Q), 39' Dolberg (A), 47' Matheus Silva (Q), 79' e 90' Gloukh (A), 83' Gaei (A)
Villarreal - Copenaghen 2-3
2' Elyounoussi (C), 47' Comesana (V), 56' Oluwaseyi (V), 46' Achouri (C), 90' Cornelius (C)
Athletic - Paris Saint-Germain 0-0
Benfica - Napoli 2-0
20' Rios, 49' Barreiro
Brugge - Arsenal 0-3
25' e 47' Madueke, 56' Martinelli
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2
18' e 51' Brandt (BD), 42' Aleesami (B/G), 75' Hauge (B/G)
Juventus - Pafos 2-0
67' McKennie, 73' David
Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2
13' aut. Bruno Guimaraes (B), 51' rig. Gordon (N), 74' Miley (N), 88' Grimaldo (B)
Real Madrid - Manchester City 1-2
28' Rodrygo (R), 35' O'Reilly (M), 43' rig. Haaland (M)
CLASSIFICA
1. Arsenal 18
2. Bayern 15
3. PSG 13
4. Manchester City 13
5. Atalanta 13
6. Inter 12
7. Real Madrid 12
8. Atl. Madrid 12
9. Liverpool 12
10. Dortmund 11
11. Tottenham 11
12. Newcastle 10
13. Chelsea 10
14. Sporting 10
15. Barcellona 10
16. Marsiglia 9
17. Juventus 9
18. Galatasaray 9
19. Monaco 9
20. Leverkusen 9
21. PSV 8
22. Qarabag 7
23. Napoli 7
24. FC Copenhagen 7
25. Benfica 6
26. Pafos 6
27. Royale Union SG 6
28. Ath. Bilbao 5
29. Olympiakos 5
30. Francoforte 4
31. Club Brugge 4
32. Bodo/Glimt 3
33. Slavia Praga 3
34. Ajax 3
35. Villarreal 1
36. Kairat Almaty 1
MARCATORI
9 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Haaland (Manchester City) e Osimhen (Galatasaray)
5 reti: Martinelli (Arsenal), Kane (Bayern Monaco) e Goprdon (Newcastle)
