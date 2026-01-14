Raspadori può innescare un domino di attaccanti: e il Napoli pensa seriamente a Lookman
Con l'arrivo di Raspadori all'Atalanta può innescarsi un domino interessante di mercato. L'ex attaccante del Napoli è arrivato ora a Milano per svolgere le visite mediche con il club bergamasco e presto firmerà il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri. Un innesto importante per Raffaele Palladino che avrà una carta in più nel reparto offensivo per affrontare questa seconda parte di stagione tentando l'assalto alle competizioni europee.
Resta da capire adesso quale sarà il destino di Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano potrebbe lasciare la Dea in questa finestra invernale di trattative. Una possibilità da non sottovalutare, riporta l'edizione odierna de Il Mattino, con il Napoli che ci pensa seriamente per la squadra di Antonio Conte.
