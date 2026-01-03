Raspadori torna in Italia? Simeone: "Aperti a qualsiasi cosa. Ma il modo in cui si allena..."

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno in Serie A da parte di Giacomo Raspadori. La Roma è in pole, la Lazio insegue, ma l'Atletico Madrid ancora non molla l'attaccante italiano. A testimoniarlo sono le dichiarazioni da parte di Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, che ha spiegato: "Continuerà a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto da quando è arrivato".

Simeone è poi entrato più nel dettaglio, rivelando come il classe 2000 si stia comportando da vero professionista: "Il modo in cui si allena non lascia presagire una sua partenza. Siamo aperti a qualsiasi cosa accada, ora siamo concentrati sulla prossima partita". Spazio anche ai nuovi possibili acquisti: "Abbiamo un piano e speriamo che venga implementato entro la fine di gennaio".

Infine è stato sollecitato anche sul tema relativo alla lotta per il titolo spagnolo: "Stiamo pensando alla Real Sociedad, pensiamo una partita alla volta, non ci proiettiamo su altro. Il nostro avversario ha un nuovo allenatore e i giocatori vogliono sempre dare il massimo con il nuovo tecnico (Pellegrino Matarazzo, ndr). Abbiamo visto come ha lavorato nei suoi precedenti club e dovremo portare la partita fino al punto in cui potremo danneggiarli".