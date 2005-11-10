Manchester United, Pochettino pronto a fare la spesa: Nico Paz il grande obiettivo per la trequarti
Simone Lorini
L'approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United potrebbe dare nuovo slancio alle ambizioni dei Red Devils sul mercato, soprattutto in ottica Nico Paz. Secondo quanto riportato dal Sun, il club inglese segue da diversi mesi il talento del Como, individuato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Bruno Fernandes e potenziare la trequarti già nella finestra invernale.
Un'eventuale trattativa si preannuncia però tutt'altro che semplice per la dirigenza di Old Trafford. La clausola da 80 milioni di euro presente nel contratto del giocatore vale infatti soltanto per il Real Madrid, lasciando al Como — protagonista di un ottimo percorso sia in Champions League sia in Serie A — pieno potere decisionale e nessun obbligo di cederlo a gennaio.
Nonostante gli ostacoli, il Sun sottolinea come il Manchester United intenda comunque provarci per un calciatore ritenuto pronto a prendere il testimone di Lionel Messi come nuovo punto di riferimento dell'Argentina e destinato a entrare nell'élite del calcio mondiale.