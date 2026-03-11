Enzo Fernandez sta valutando il suo futuro al Chelsea, anche per via dell'esonero di Maresca
In casa Chelsea c'è grande attesa per l'ottavo di finale di Champions League contro il PSG, con l'andata che si giocherà questa sera. Una delle colonne dei Blues è Enzo Fernandez, con l'argentino che però secondo L'Equipe non è particolarmente felice a Londra.
I motivi sono da ricondurre principalmente ad alcune decisioni della società, su tutte quella di esonerare nelle scorse settimane Enzo Maresca per accogliere Liam Rosenior. A questo si aggiunge l'incerta situazione della squadra in Premier League: un'eventuale mancato accesso alla prossima Champions League potrebbe essere il fattore determinante per il giocatore nel chiedere la cessione in estate.
E in questo senso le pretendenti non mancano, col quotidiano transalpino che spiega come sull'argentino ci siano già i radar di Real Madrid e di PSG, ovvero l'avversaria di questa sera del Chelsea.
