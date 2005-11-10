Cagliari, nuovo stadio: il progetto supera un altro passaggio, a marzo via ai lavori
Daniel Uccellieri
Il progetto del nuovo stadio di Cagliari si avvicina a una svolta importante. Dopo tre mesi di verifiche, è terminato il lavoro della società incaricata di certificare l'appaltabilità del progetto definitivo. Le conclusioni saranno trasmesse nella serata di oggi, 9 novembre, aprendo la strada alla pubblicazione del bando per la realizzazione dell'impianto che prenderà il posto del vecchio Sant'Elia.
Una volta ricevuta la documentazione, il Comune avrà tre mesi di tempo per raccogliere le candidature delle società interessate alla costruzione. Tra queste ci sarà anche il Cagliari, coinvolto direttamente nel progetto del nuovo impianto. Il cronoprogramma prevede l'avvio dei lavori a marzo, con la demolizione dell'attuale Sant'Elia come primo passaggio.
L'avanzamento dell'iter rappresenta anche un passo avanti nella candidatura di Cagliari per ospitare gli Europei del 2032. Perché la città possa restare in corsa, tuttavia, sarà necessario superare le verifiche di conformità: i controlli riguarderanno 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi. Un percorso ancora da completare, ma il nuovo stadio compie un altro passo verso la realizzazione. Lo riporta La Nuova Sardegna.