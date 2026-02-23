L'Atalanta non si ferma più e ribalta anche il Napoli. L'Eco di Bergamo: "Rimonta europea"

Terza, importantissima, vittoria consecutiva dell’Atalanta, che alla New Balance Arena di Bergamo ribalta il Napoli e ottiene tre punti che le permettono di restare agganciati al Como a 45 punti, a -1 dal quinto posto della Juventus.

Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo, prima del ventesimo minuto, grazie a un colpo di testa vincente di Beukema. Poco dopo, Hojlund chiede un calcio di rigore: l’arbitro Chiffi lo assegna inizialmente, ma cambia decisione dopo l’intervento del VAR. A inizio secondo tempo scoppiano le proteste per la rete annullata a Gutierrez, cancellata per un presunto fallo precedente dell’attaccante danese su Hien. Negli ultimi trenta minuti, però, l’Atalanta prende in mano la partita e completa la rimonta con due colpi di testa firmati da Pasalic e Samardzic che fanno esplodere lo stadio.

Queste le parole di Raffaele Palladino sull’episodio discusso: “L'episodio l'ho visto, per quanto mi riguarda io vedo che il mio calciatore affronta Hojlund 1 contro 1, era in vantaggio e poi ho visto, e ho chiesto a lui, la trattenuta con il braccio e spinto a terra. Per me non c'è nulla da dire. Per me è fallo chiaro ed evidente, c'è contatto. Capisco la posizione del Napoli, ma non ci vedo nulla. E' tutto molto chiaro, Hien mi ha confermato di essere stato buttato giù”.