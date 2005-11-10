Napoli, Lang piace anche in Serie A: il Genoa sogna il colpo. Tutti i dettagli

Noa Lang è l'obiettivo di molti, soprattutto del Galatasaray, che vorrebbe riportarlo in Turchia già a gennaio. Il problema è che le pretendenti sono molte, il vantaggio è che il Napoli, anche per un rapporto con i tifosi ai minimi storici, non opporrà resistenza alla sua cessione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra chi sogna il colpo c'è pure il Genoa di Daniele De Rossi.

Le condizioni

In Liguria si fregano le mani al pensiero che l'olandese possa unirsi a Messias e compagni, ma è chiaro che servirebbe, nel caso, un aiuto da parte del Napoli. L'operazione potrebbe concludersi solamente in prestito e gli azzurri dovrebbero partecipare al pagamento del suo ingaggio. Finora ha collezionato 12 presenze (9 in Serie A e 3 in Champions), segnando 1 gol e fornendo 1 assist.