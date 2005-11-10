Il Milan va al riposo sul 2-1 contro il Frosinone al termine di un primo tempo intenso e spettacolare. A decidere fin qui sono lo sfortunato autogol di Calvani e il gol di Gonçalo Ramos, mentre Masini ha riaperto la partita premiando una prestazione coraggiosa dei ciociari, capaci di mettere spesso in difficoltà la squadra di Amorim con un pressing feroce e tanta personalità.

Frosinone senza paura

L'avvio è tutto di marca giallazzurra. Dopo appena tredici secondi Maignan deve già intervenire, anche se l'azione viene poi fermata per fuorigioco. Gli ospiti aggrediscono altissimi e al 2' sfiorano il vantaggio con la conclusione di Masini, deviata da Diawara sulla traversa. Il Milan, però, colpisce alla prima vera occasione: Rabiot sfonda sulla destra e mette al centro un pallone che Calvani, nel tentativo di anticipare Ramos, devia nella propria porta. Il Frosinone non cambia atteggiamento e continua ad attaccare, con Kvernadze e Cittadini che sfiorano il pareggio.

Il Milan punisce ogni spazio

Quando riesce a eludere la pressione avversaria, il Milan diventa però devastante. Ramos prima spreca, poi al 19' finalizza un perfetto contropiede: recupero dello stesso attaccante, apertura per Moreira e assist generoso di Rabiot per il facile 2-0. Il Frosinone, però, resta pienamente in partita e accorcia con Masini al 25'. Nel finale i ritmi si abbassano leggermente, ma i ciociari continuano a pressare altissimo, costringendo anche Maignan a qualche affanno.