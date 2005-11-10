Il nuovo Sassuolo assomiglia molto a quello vecchio e le responsabilità non possono essere di Roberto D'Aversa, che è arrivato da pochissimo tempo ancora per poter incidere. Quello che balza subito agli occhi è il rendimento deficitario della fase difensiva, ma anche gli attaccanti e in generale i giocatori più rappresentativi non stanno trascinando la squadra nel momento di difficoltà.

Il tridente non funziona

Berardi, Esposito e Lauriente hanno segnato 6 gol in 3, gli stessi che Osmajic ha realizzato da solo. Nessuno può discutere il valore dei tre componenti del reparto offensivo dei neroverdi, ma è altrettanto urgente che diano una scossa a un ambiente che sembra essere improvvisamente depresso. L'impatto di Bowie, ancora fermo a 1 gol, è stato negativo e così il Sassuolo è 17°, in attesa del Monza.

Matic e Thorstvedt, ora tocca a voi

A centrocampo sono i due veterani a dover reggere il peso delle critiche. Il norvegese in estate ha chiesto una cessione che non è mai arrivata, il serbo comincia a far intravedere dei limiti dovuti all'età. A D'Aversa il compito non semplice di tenere alto il morale, migliorare gli errori individuali e salvare un club che solo 3 stagioni fa è retrocesso in Serie B.