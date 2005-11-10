Gonçalo Ramos torna al gol, l'asse Moreira-Rabiot è uno spettacolo: 2-0 Milan al 19'
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Michele Pavese
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Oggi alle 18:23Serie A
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22.11.2026 18:23Serie A
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Si sblocca Gonçalo Ramos, ma tutto troppo facile per il Milan in contropiede. I rossoneri viaggiano velocissimi sulla destra sull'asse Moreira-Rabiot, un'azione partita dopo un recupero difensivo proprio di Ramos; il francese è di nuovo altruista e serve l'attaccante portoghese, che non può sbagliare da due passi e con la porta spalancata. Frosinone coraggioso ma in difesa la squadra di Alvini balla troppo, raddoppio del Milan al 19'.
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