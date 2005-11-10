Si sblocca Gonçalo Ramos, ma tutto troppo facile per il Milan in contropiede. I rossoneri viaggiano velocissimi sulla destra sull'asse Moreira-Rabiot, un'azione partita dopo un recupero difensivo proprio di Ramos; il francese è di nuovo altruista e serve l'attaccante portoghese, che non può sbagliare da due passi e con la porta spalancata. Frosinone coraggioso ma in difesa la squadra di Alvini balla troppo, raddoppio del Milan al 19'.