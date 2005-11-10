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Genoa, per Colombo trauma distorsivo al ginocchio: domani gli esami strumentaliTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 18:22Serie A
autore Simone Bernabei
22.11.2026 18:22Serie A
Per l'attaccante del Genoa problema al ginocchio. Domani gli esami strumentali del caso
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Nel bel successo del Genoa sul Sassuolo, la nota stonata per il gruppo rossoblù è rappresentata dall'infortunio di Lorenzo Colombo nel finale di match. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante ha riportato un forte trauma distorsivo al ginocchio destro, con gli esami strumentali delle prossime che faranno maggiore chiarezza.
In conferenza stampa dopo il match, il tecnico Daniele De Rossi non si era sbilanciato in merito: "Colombo ha subito questo infortunio al ginocchio, non so niente. Sente dolore, speriamo sia meno grave possibile", le sue parole.
Fonte: Andrea Piras
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