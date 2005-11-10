Frosinone senza paura, sfida riaperta a San Siro: al 25' Masini accorcia le distanze
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Michele Pavese
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Oggi alle 18:29Serie A
autore Michele Pavese
22.11.2026 18:29Serie A
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© foto di AntonioFraioli
Il Frosinone riapre subito la sfida a San Siro. La squadra di Alvini non demorde e con coraggio trova il gol del 2-1: azione insistita al limite dell'area, poi la sfera carambola sui piedi di Masini, che in scivolata anticipa Maignan e deposita in fondo al sacco.
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