Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Sassuolo: "Abbiamo approcciato nel modo giusto, forse un po' sterili nella gestione. L'atteggiamento non è mai deludente, i nostri giocatori davanti sono stati decisivi e questo fa la differenza in qualsiasi partita e in qualsiasi campionato".

Non avete rischiato molto dopo il 2-0.

"Paradossalmente abbiamo rischiato più nel primo tempo, nella ripresa siamo stati ordinati. Chi si vuole salvare non può prescindere dall'essere sporchi, ordinati, compatti, ordinati e bassi. Non c'è stata una grandissima differenza tra noi e il Sassuolo, la concentrazione e la qualità hanno fatto il resto".

Com'è nata l'idea Osmajic?

"Lui è molto forte, Diego Lopez lo aveva visto insieme agli scout. Abbiamo avuto questo nome nella lista e ci siamo subito innamorati delle sue caratteristiche, c'erano anche nomi più blasonati che ci stuzzicavano, però non abbiamo avuto dubbi quando è stato il momento di decidere, era il migliore dei prendibili. Sono stato anche fortunato perché a bocce ferme avrei preferito uno più esperto, invece è il giocatore perfetto per noi".