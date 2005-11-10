Roma, Gollini: "Mi sento molto bene, cerco di dare un contributo per restare in alto"

Il portiere della Roma Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A.

Come arrivate a questa partita?

"Stiamo giocando tanto, come tutti quelli che fanno le coppe. Arriviamo molto determinati, sappiamo quello che ci aspetta e quello che vogliamo fare".

5 partite da titolare: sensazioni?

"Mi sento molto bene e cerco di dimostrare ogni partita che sono un portiere di alto livello. La cosa importante è dare un contributo alla Roma per stare più in alto possibile".