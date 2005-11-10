Roma, Gollini: "Mi sento molto bene, cerco di dare un contributo per restare in alto"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:18Serie A
autore Paolo Lora Lamia
27.10.2026 20:18Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il portiere della Roma Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A.
Come arrivate a questa partita?
"Stiamo giocando tanto, come tutti quelli che fanno le coppe. Arriviamo molto determinati, sappiamo quello che ci aspetta e quello che vogliamo fare".
5 partite da titolare: sensazioni?
"Mi sento molto bene e cerco di dimostrare ogni partita che sono un portiere di alto livello. La cosa importante è dare un contributo alla Roma per stare più in alto possibile".
Articoli correlati
Tre gol e tante emozioni all'Olimpico tra Roma e Cagliari: giallorossi avanti 2-1 al 45'
Montella può ripartire dalla Turchia: è il favorito per la panchina del Feberbahçe
Fenerbahçe, Kartal si dimette nuovamente. E questa volta il club accetta la richiesta
Assist di Lulli e gol di Pisilli: rimonta completata della Roma sul Cagliari, 2-1 al 21'
Altre notizie Serie A
Oggi
21:45 Serie A
Lazio, Gattuso pazzo di Taylor: "Vede cose che noi umani non vediamo. Al 45' era 'incazzato'"
21:32 Serie A
Tre gol e tante emozioni all'Olimpico tra Roma e Cagliari: giallorossi avanti 2-1 al 45'
21:29 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Manca quell'attitudine di volersi difendere con cattiveria"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi