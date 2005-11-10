Il CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato a DAZN prima del match contro la Roma: “Dopo le prime partite con qualche difficoltà, la squadra è cresciuta. Anche contro il Bologna la squadra è stata bene in campo nonostante fossero in dieci. Io vedo un percorso di crescita. Oggi sarà un test importante, ci aspettiamo di dare continuità”.

Oggi avete presentato il report di sostenibilità. Quanto è importante questo aspetto, mantenendo la categoria?

“Per una società di calcio sono i risultati sportivi che determinano il giudizio. Per noi avere questo report è stato un impegno importante e devo ringraziare tutti i dipendenti. Questa è una dimensione che va oltre il calcio, che ci collega col territorio. La nostra proprietà e noi siamo orgogliosi di questo report”.

Qual è l’importanza di avere profili giovani importanti che hanno fatto bene in Nazionale?

“Dispiace arrivare alla gara con tante assenze in difesa. Drobnic stava giocando ma ha avuto qualche problemino. I giovani fanno parte del progetto Parma. So che raggiungere i risultati e sposare un progetto di giovani possono sembrare cose antitetiche, ma noi cerchiamo di continuare su questa squadra sapendo che abbiamo giocatori di esperienza che possono aiutare i giovani”.