Roma, ansia Hermoso: Massara accelera per Dragusin per la difesa?

La Roma si gode la vittoria ottenuta (per 0-2) sul campo del Torino, con il nuovo arrivato Donyell Malen che ha già fatto capire che tipo di impatto può avere, fin da subito, sulle sorti e gli obiettivi dei giallorossi. Dalla sfida giocata in Piemonte però c'è da fare i conti con i due stop per infortunio fatti registrare nel corso del match: Mario Hermoso e Zeki Celik hanno riportato rispettivamente un risentimento muscolare e un problema muscolare al flessore.

Il centrale spagnolo è uscito già dopo 23 minuti facendo spazio a Ghilardi, mentre il turco si è fatto male nel riscaldamento e ha lasciato spazio a Rensch ancora prima di iniziare.

Notizie che potrebbero smuovere ulteriormente il club anche sul fronte del mercato. In particolare c'è da capire per quanto tempo Hermoso potrebbe rimanere fuori e se ne avrà per un periodo lungo. In tal senso il Corriere dello Sport riporta che Gasperini avrebbe dato indicazione al direttore sportivo Massara di valutare l'inserimento di un nuovo difensore, con i fari puntati ancora su Radu Dragusin.

In uscita dal Tottenham, l'ex Genoa e Juventus è cercato anche dal Lipsia. Dopo gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz comunque la squadra capitolina è ancora attiva e più viva che mai anche sul fronte dei trasferimenti, per dare nuova linfa alla rosa a disposizione del proprio tecnico.