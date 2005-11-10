Dal Brasile: Roma e Benfica hanno messo nel mirino Arroyo. Ma il Cruzeiro spara altissimo

La Roma guarda al mercato internazionale e avrebbe messo nel mirino Keny Arroyo, giovane attaccante ecuadoriano attualmente in forza al Cruzeiro. Il classe 2006, protagonista di una stagione particolarmente positiva con otto gol e altrettanti assist in 50 presenze, avrebbe attirato l'interesse di diverse società europee. Tra queste, secondo quanto riferito dal portale brasiliano RTI Esporte, ci sarebbero proprio i giallorossi e il Benfica, che avrebbero già preso contatti con l'entourage del club brasiliano per raccogliere informazioni sulla situazione contrattuale del giocatore.

Cruzeiro, fissato il prezzo: servono 45 milioni

Arroyo è arrivato al Cruzeiro nel settembre 2025 dal Besiktas, con il club brasiliano che ha investito circa 8 milioni di euro per acquisire il 50% dei suoi diritti economici. La restante metà appartiene all'Independiente del Valle. Il contratto del giocatore scadrà il 31 dicembre 2029 e comprende una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Tuttavia la società brasiliana avrebbe già stabilito una valutazione minima di 45 milioni di euro per avviare qualsiasi trattativa.

Roma e Benfica alla finestra: il futuro è in Europa?

La dirigenza guidata da Pedro Lourenco considera Arroyo un patrimonio importante e non avrebbe intenzione di privarsene durante la finestra invernale europea. La possibilità di una cessione futura, però, non viene esclusa. Anche l'entourage del calciatore sarebbe consapevole delle prospettive di mercato, pur mantenendo un atteggiamento prudente: l'obiettivo è individuare una destinazione di alto livello, capace di favorire la crescita del giovane attaccante e valorizzarne anche il percorso con la nazionale ecuadoriana. Roma e Benfica intanto osservano.