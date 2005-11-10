Dopo aver trattato in estate per Castro, passato alla Roma, e Dovbyk, trasferitosi al Bologna, i due club sono pronti a rimettersi a tavolino nelle prossime settimane. Al centro delle discussioni c'è nuovamente l'attaccante ucraino, ma non soltanto lui. All'orizzonte potrebbe esserci un nuovo intreccio di mercato.

Roma, avventura ai titoli di coda per Dovbyk al Bologna: i rossoblù preparano l'addio

L'avventura di Artem Dovbyk in Emilia potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Il Bologna sta infatti concretamente valutando l'interruzione anticipata del prestito, con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza. A lasciare intendere questa possibilità è stato anche l'amministratore delegato rossoblù Fenucci: “Dovbyk ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso. Speriamo che riesca a darci il suo contributo fino a gennaio, poi vedremo”. Parole che, unite allo scarso impiego e alla poca fiducia di Palladino, rimettono in discussione il futuro dell’ex Girona. Nelle prossime settimane, infatti, sono previsti incontri con la Roma per provare a trovare una nuova sistemazione per il classe 1997.

Roma, Cambiaghi nel mirino: Dovbyk può aprire la strada

E chissà che, proprio in queste occasioni, non ci sia spazio anche per parlare di Nicolò Cambiaghi. Come emerso negli scorsi giorni dalla nostra redazione, l'esterno offensivo è finito nel mirino della Roma, con il direttore sportivo Tony D'Amico che lo ha inserito nella propria lista di obiettivi. Esterno sinistro, ma destro di piede: l’azzurro risponde alle caratteristiche cercate da Gasperini per completare il reparto offensivo. Al momento non risultano contatti diretti, ma l'occasione di ritrovarsi faccia a faccia con la dirigenza del Bologna potrebbe favorire un primo confronto. La situazione di Dovbyk, dunque, potrebbe diventare la chiave per intavolare un discorso più ampio.