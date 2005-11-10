La Roma si prepara a tornare con la mente ai propri impegni di questa stagione che sta facendo elevare le aspettative dell'ambiente attorno a Gian Piero Gasperini e ai suoi ragazzi, che stanno anche riassaporando il gusto di giocare in Champions League.

Dybala e Mancini in gruppo, i portieri ancora no

Nelle ultime settimane i giallorossi hanno dovuto fare i conti con qualche defezione di troppo, ma Gasperini sta cominciando a recuperare un po' dei protagonisti e torna ad avere i tasselli al proprio posto. Per la partita della ripresa sul campo del Parma, dovrebbero essere a disposizione sia Gianluca Mancini che soprattutto Paulo Dybala, visto che quest'ultimo è tornato anch'egli in gruppo. Lo hanno invece fatto ancora solo in parte i due portieri Mile Svilar e Pierluigi Gollini. Lavoro individuale per Devyne Rensch.

Calafiori strizza l'occhio: "Un giorno tornerei con piacere"

Intanto il popolo della Roma nelle scorse ore ha incassato un'apertura a un ritorno in futuro da parte di Riccardo Calafiori. Il difensore della nazionale, oggi all'Arsenal, è stato premiato in Campidoglio dal sindaco Gualtieri e da lì ha rilasciato qualche dichiarazione, strizzando l'occhio alla Capitale: "Spero di vincere il più possibile in questi anni e ottenere il massimo che si possa ottenere. Poi in un futuro lontano l’ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo con la Roma, non porto rancore anzi credo che mi sia servito. Tornare mi farebbe molto piacere".