Le partite di oggi: il programma di mercoledì 18 novembre
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Dimitri Conti
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autore Dimitri Conti
18.11.2026 04:30Altre Notizie
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© foto di José María Díaz Acosta
La sosta per le nazionali è andata in archivio, ma ci sono partite comunque da poter seguire anche in data odierna, mercoledì 18 novembre 2026.
Si torna ai club, in particolare quelli femminili, con la Fase Campionato della Champions League. Due le squadre di Serie A in campo oggi: apre nel tardo pomeriggio l'Inter, ospite del Real Madrid, chiude in prima serata la Juventus opposta alle belghe del Leuven.
Champions League Femminile - Fase Campionato
18:45 - Hacken D vs Manchester City D
18:45 - Real Madrid D vs Inter D
21:00 - Chelsea D vs PSG D
21:00 - Juventus D vs Leuven D
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