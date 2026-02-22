La Lazio a Cagliari non va oltre il pari, Il Tempo: "Finisce con un triste 0-0"
Il Tempo, per quanto riguarda la prima pagina di oggi, riserva uno spazio in taglio alto alle due squadre capitoline. Di seguito il titolo dedicato alla metà biancoceleste della città, che prosegue nel suo campionato abbastanza anonimo: "La Lazio a Cagliari non va oltre un pareggio: finisce con un triste 0-0". La formazione di Sarri, dunque, sempre più lontana dalla zona europea.
Dalla Lazio si passa alla Roma, che non ha altro risultato possibile se non i 3 punti considerando i risultati di ieri: "Giallorossi all'Olimpico per staccare la Juventus". Parla l'ex difensore giallorosso Juan: "Roma da Champions".
