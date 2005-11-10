Renato Sanches guarda al futuro: "Le mie difficoltà sono alle spalle, a gennaio voglio tornare"

Renato Sanches è pronto a ripartire. Dopo aver risolto in estate il contratto che lo legava al Paris Saint-Germain, il centrocampista portoghese è ancora svincolato, ma assicura di essere pronto a tornare protagonista già nella prossima finestra di mercato.

L'ex Benfica e Bayern Monaco ha chiuso anzitempo la propria esperienza a Parigi, dove era arrivato nel 2022 per 15 milioni di euro senza però riuscire a imporsi. Tra continui problemi fisici e i prestiti a Roma, Benfica e Panathinaikos, il campione d'Europa con il Portogallo nel 2016 ha collezionato appena 27 presenze in quattro stagioni. Negli ultimi mesi Corinthians e San Paolo avevano valutato il suo profilo, ma i contatti non si sono trasformati in un accordo. Nonostante questo, Sanches resta fiducioso e, in un'intervista ad A Bola, ha voluto rispondere a chi mette in dubbio il suo professionismo: "Ho attraversato momenti difficili e ho subito diversi infortuni. Nel calcio c'è chi è più fortunato e chi deve convivere con maggiori problemi fisici. Nessuno dei miei stop, però, è stato causato dalla mancanza di professionalità. Anzi, è stato proprio il mio modo di lavorare a permettermi di giocare in alcuni dei migliori club d'Europa. Tutte queste società conoscono il valore del mio impegno. Sono convinto che quel periodo sia ormai alle spalle".

Il portoghese ha poi fissato l'obiettivo per i prossimi mesi: "A gennaio voglio tornare a giocare e sono certo che accadrà. Voglio ripartire con forza, rappresentare al meglio il mio nuovo club e ritrovare il piacere di fare ciò che amo di più".