L'Inter qualche giorno fa ha riaccolto Lautaro Martinez, che è entrato nel finale della partita contro l'Atalanta senza però brillare. Il Toro era apparso lontano dalla forma migliore, ma appena 3 giorni più tardi è tornato a San Siro nel suo terreno di caccia e ha punito lo Stoccarda con un gol dei suoi, appena 5 minuti dopo il suo ingresso in campo, urlando a squarciagola ed esultando con la sua gente.

Chivu se lo gode

Nel periodo forse più critico della stagione, il tecnico e l'Inter avranno nel motore un Lautaro Martinez in più, che non è cosa da poco. Il gol racconta solo in parte l'importanza che riveste per questa squadra perché l'argentino con i suoi movimenti e la sua leadership è in grado di trascinare come pochi altri in Italia e in Europa. Così diventa tutto più facile e ad Appiano Gentile non c'è una persona che non lo sappia.

La gestione

L'Inter ha davanti a sé adesso altre 2 partite nei prossimi 6 giorni, sempre contro il Genoa, ed è facile immaginare che Chivu decida di schierarlo da titolare in campionato, facendolo riposare invece in Coppa Italia. Lautaro vuole ritrovare in fretta la condizione atletica ideale e per farlo ha bisogno di giocare, senza rischiare o forzare niente. La cosa che conta è che ora è di nuovo a disposizione.