Ruben Amorim, allenatore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara con l'Olympiacos di Europa League e subito gli è stato domandato se la città di Atene scateni qualcosa di differente dentro di lui, visto il legame con la storia del club e l'ultima Champions League vinta nel 2006/07: "Se sarò emozionato? Non so. Penso che sia sempre la stessa emozione. A volte è difficile mettere la maglietta dell’allenamento e sentirsi l’allenatore del Milan. Provo sempre la stessa emozione e la stessa responsabilità: a San Siro è il luogo in cui sento di più il legame con i tifosi. Domani sarà speciale se vinceremo".

È cruciale per il percorso in Europa League questa gara?

"Penso sia chiaro, non solo per i risultati e per i punti che dobbiamo fare, ma anche per quello che voglio che la squadra percepisca. Dobbiamo esprimerci, al di là dell’ambiente e dell’avversario. Dobbiamo vincere la partita e dobbiamo fare tutto per farlo".

Vuole vedere gli stessi principi mostrati dalla squadra contro il Frosinone?

"È una partita diversa, con una storia diversa, ma voglio vedere gli stessi principi. Voglio che siamo competitivi. Col Ferencvaros non lo siamo stati, siamo stati un po’ molli. Essere competitivi in ogni aspetto è la prima cosa".

Conterà di più testa o tattica?

"Penso che sia tutto. Cominciamo con l’essere competitivi, possiamo trovare delle soluzioni. Quando siamo competitivi possiamo vincere ogni partita. Poi dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo vincere, ma anche giocare meglio".

Un aggiornamento sugli infortunati?

"Bartesaghi ha avuto un problema e ho dovuto sostituirlo all’intervallo (contro il Frosinone, ndr) Camarda ha dolore alla caviglia. Si stava allenando bene ma ha sentito dolore. Ma penso sia un problema piccolo. Abbiamo comunque tanti giocatori. Tomori torna ed è importante per noi perché gioca nella posizione di Gila. Penso che alcuni giocatori siano pronti per tornare, ma noi dobbiamo essere pronti per ogni partita e giocare sempre per vincere".