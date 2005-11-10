Matej Deket, attaccante classe 2009 del Borac, nato a Banja Luka, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta di Conference League: "Abbiamo grande rispetto per loro, ma non scenderemo in campo con la bandiera bianca. Lotteremo e, con le tribune piene, proveremo a ottenere un risultato positivo. Non siamo sotto la pressione del risultato, il nostro unico imperativo è dare tutto", si legge su TuttoAtalanta.

Per un bosniaco come lei che cosa significa sfidare Kolasinac con cui ha condiviso l'ultima convocazione in Nazionale?

"Naturalmente sarà una bella sensazione giocare contro di lui. È un ottimo compagno e mi fa particolarmente piacere che mi abbia accolto così bene in Nazionale, tanto che mi sento come se fossi con loro dal primo giorno. Vorrei ringraziarlo e augurargli buona fortuna per la partita di domani".

Chi è il giocatore che le piace di più dell'Atalanta?

"Charles De Ketelaere".