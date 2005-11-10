Roma, Soulé: "Hermoso sapeva che l'avrei messa lì... Sì, posso giocare anche a sinistra"
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 00:03Serie A
autore Simone Bernabei
26.11.2026 00:03Serie A
Il talento argentino decisivo con un assist per Hermoso nel 2-2 della Roma col PSG
© foto di www.imagephotoagency.it
L'attaccante della Roma Matias Soulé ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 contro il PSG: "Sanno tutti che il mio posto è a destra, ma oggi mi sono sentito molto bene a sinistra e io non ho problemi, lo posso fare tranquillamente. Mi sono trovato bene. Con Hermoso proviamo sempre queste cose, sapeva che lo avrei messo lì".
Per qualità dei dribbling è al top in Italia...
"Mi piace dribblare e saltare l'uomo, questo manca un po' e io ci provo spesso".
I tifosi della Juventus la rimpiangono…
"Vedo molti messaggi… Ma che devo fare… Sono molto contento alla Roma, stiamo facendo un bel percorso che spero possa continuare".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:03 Serie A
Roma, Soulé: "Hermoso sapeva che l'avrei messa lì... Sì, posso giocare anche a sinistra"
Ieri
23:59 Serie A
Milan, Amorim svela: "Torna Tomori, Camarda ha dolore alla caviglia. Noi col Ferencvaros molli"
23:53 Serie A
Roma, Hermoso: "Giocato in modo speciale in casa del PSG: Gasperini ha portato identità"
23:51 Serie A
PSG, Luis Enrique: "La gara più difficile, non mi stupirei se la Roma vincesse lo scudetto"
23:51 Serie ALive TMW
Live TMWInter, Chivu: "Bastoni ha sentito un indurimento. Sembra si tratti solo di questo"
23:47 Serie ATMW
TMWL'Inter risponde alle critiche: 3° clean sheet di fila, in Champions la difesa funziona
23:46 Serie A
Inter, Sucic: "Felice per il secondo gol consecutivo, stavolta siamo stati incredibili"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni