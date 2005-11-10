L'attaccante della Roma Matias Soulé ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 contro il PSG: "Sanno tutti che il mio posto è a destra, ma oggi mi sono sentito molto bene a sinistra e io non ho problemi, lo posso fare tranquillamente. Mi sono trovato bene. Con Hermoso proviamo sempre queste cose, sapeva che lo avrei messo lì".

Per qualità dei dribbling è al top in Italia...

"Mi piace dribblare e saltare l'uomo, questo manca un po' e io ci provo spesso".

I tifosi della Juventus la rimpiangono…

"Vedo molti messaggi… Ma che devo fare… Sono molto contento alla Roma, stiamo facendo un bel percorso che spero possa continuare".